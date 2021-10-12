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تراجع مبيعات السيارات في الصين نحو 20% في سبتمبر

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر

أظهرت بيانات من القطاع اليوم تراجع مبيعات السيارات في الصين 19.6 في المائة في سبتمبر مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، في انخفاض للشهر الخامس على التوالي في ظل اضطراب الإنتاج جراء نقص عالمي مستمر منذ وقت طويل في أشباه الموصلات.

وكشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغت 2.07 مليون سيارة في سبتمبر .

لكن هناك جانبا إيجابيا في البيانات هو قوة مبيعات السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة التي ارتفعت إلى أكثر من مثليها في سبتمبر إلى 357 ألف سيارة. يشمل ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، بحسب"رويترز" .

وتروج الحكومة لاستخدام سيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء مما شجع مصنعي السيارات الكهربائية، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، على زيادة قدرات التصنيع في الصين.






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