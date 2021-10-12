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متوسط الأجور في بريطانيا يرتفع لـ 7.2%

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع عدد العاطلين في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة من يونيو إلى أغسطس الماضيين بمقدار 127 ألف عاطل إلى 1.51 مليون عاطل.

في الوقت نفسه فإن متوسط الأجور ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 7.2% في حين أن نسبة الزيادة مع استبعاد المكافآت تبلغ 6% بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفع عدد العاملين في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المذكورة بمقدار 235 ألف عامل إلى 32.42  مليون عامل.

كان اتحاد التوظيف والتشغيل البريطاني ومؤسسة كيه.بي.إم.جي للاستشارات الإدارية والمحاسبية قد أصدرا تقريرا في وقت سابق من الشهر الحالي يشير إلى ارتفاع الأجور في بريطانيا بأعلى معدل لها منذ 24 عاما.

وارتفع أول أجر للعمال الدائمين في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة له منذ بدء جمع هذه البيانات قبل 24 عاما. في الوقت نفسه تراجعت العمالة المتاحة في بريطانيا بأسرع معدل لها تقريبا أيضا.

وقالت كلير وارنز رئيسة قطاع التعليم والمهارات والإنتاجية في كيه.بي.إم.جي إنه "في حين تعتبر الأجور المرتفعة جيدة للباحثين عن العمل، فإنه من غير المحتمل أن يساعد نمو الأجور بمفرده في استدامة التعافي الاقتصادي... الكثير من العمال لا يملكون المهارات المناسبة للانتقال إلى القطاعات التي يزيد فيها الطلب على العمالة".


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