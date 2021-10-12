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بهذه الطريقة ..بوسي تحتفل بتخطي أغنيتها "أبيع الدنيا" الـ ٢ مليون
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:51 م
نادين نجدي
شاركت المطربة بوسي صورة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكانت الصورة لبوستر أغنيتها "ابيع الدنيا"، علقت عليها قائلة:" الحمد لله.. ٢ مليون مشاهدة "
يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها في مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.
وكانت الصورة لبوستر أغنيتها "ابيع الدنيا"، علقت عليها قائلة:" الحمد لله.. ٢ مليون مشاهدة "
يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها في مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.