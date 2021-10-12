بهذه الطريقة ..بوسي تحتفل بتخطي أغنيتها "أبيع الدنيا" الـ ٢ مليون

شاركت المطربة بوسي صورة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت الصورة لبوستر أغنيتها "ابيع الدنيا"، علقت عليها قائلة:" الحمد لله.. ٢ مليون مشاهدة "



يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها في مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

