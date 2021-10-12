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تطهير 70% من بيارات الصرف الصحي بدسوق في كفر الشيخ

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:38 م
تطهير بالوعات
تطهير بالوعات
عمرو الشامي


أعلن المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ الانتهاء الكامل من تطهير 70% من خطوط الصرف الصحي والبيارات الرئيسية بمنطقة عميرة والشوارع الفرعية منها على مدار أربعة ايام متواصلة استعدادا لفصل الشتاء.
الخطة المتكاملة
ويأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها رئاسة المدينة بالتنسيق مع الأجهزة مع شركة المياه للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس دسوق، بأن شركة المياه والصرف قد انتهى خلال الشهرين الماضين من تطهير مناطق خط فايز بتاع الملابس، شارع الجمهورية مع تقاطع شارع المركز، امام مدرسه جمال عبد الناصر نهايه طريق المستشفى العام، اول شارع جده نهايه حاره الفزاري، اول خط 12 معنى نزله مستشفى النيل، اول الموقف القديمه نهايه شارع عبده زعلوك مع شارع البحري.

وكذلك اول شارع الدلتا نهايه عماره الكيلاني، تقاطع شارع الجمهوريه مع ميدان الساعه فرن الشرطه، مع شارع السينما، من امام محطه 8 نهايه شارع الغفران، من اول داير الناحيه لتقاطع شارع ميدان الساعه، من امام شارع شبكه الكهرباء للنهايه شارع سيدي ابراهيم، شارع فرج الصايغ.

فيما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل باستكمال اعمال التجميل بمدخل المدينة واستمار ازاله الزوائد وتطوير الأرصفة بداية من مدرسة الثانوية الزراعية بطريق الشركات ورفع كفاءة شارع الشركات استكمالا لاعمال الرصف ورفع مستوى البلدورة بالجزيرة الوسطى بمنسوب مناسب.

وذلك ضمن خطة تجميل المدخل لرفع كفاءته وتطويره بداية من حديقة ام القرى حتى ميدان زويل ومن ميدان زويل متهجا الى طريق فوه ومتابعة استكمال فرد ودمك السن بشارع الجمهورية وميدان الساعة وداير الناحية والكوم الأحمر وبداية العمل على رفع البيارات الرئيسية للصرف والمياه والتليفونات.

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