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وفاة طفلين شقيقين بطريق عودتهما من المدرسة في حادث دهس ببورسعيد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:38 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء الريس
استقبلت مستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، طفلين مصابين بتوقف تام فى عضلة القلب وتوفيا فور وصولهما، إثر ادعاء حادث سير بطريق شادر عزام وبالتحديد "مشروع ناصر".

تبيين بالفحص أن الطفل الأول ويدعى مؤمن خليل داود محمد ويبلغ من العمر 3 أعوام، أصيب بتوقف عضلة القلب وتم عمل إنعاش قلب رئوي وباءت المحاولة بالفشل، والثاني آدم خليل داود محمد مصاب بتوقف عضلة القلب وتم عمل إنعاش قلب رئوي ولكن باءت المحاولة بالفشل وتوفاهما الله.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغا يفيد بمصرع طفلين إثر حادث تصادم فى طريق عودتهما من الروضة، وتم وضعهما بمستشفى الزهور المركزي التابعه لهيئة الرعاية الصحية.

وتم وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة لحين استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستخراج تصريح الدفن بمشرحة مستشفى الزهور المركزي.

الكلمات المفتاحية

وفاة طفلين شقيقين حادث دهس بور سعيد

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