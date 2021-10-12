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محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محلا مخالفا على نيل بنها (صور)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:39 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد ضوه
شن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ومجلس مدينة بنها، لإزالة 14 محلا مخالفا على مساحة 3000 متر مربع على حرم الرياح التوفيقي بمدينة بنها بمنطقة الحرس الوطني، وذلك ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

محافظ القليوبية
وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، وخاصة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والمصارف الزراعية لفرض هيبة الدولة وحماية الأرض الزراعية ونهر النيل وفروعه.

حملات إزالة التعديات
وأكد المحافظ، أن حملات إزالة التعديات التي تتم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة تهدف إلى تأكيد هيبة الدولة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى أراضي الدولة، مؤكدًا استمرار الحملات حتى استعادة جميع أملاك الدولة المتعدى عليها.

وأضاف المحافظ، أن التعديات على منافع الري تمثلت في محلات مخالفة بالمسلحات الخرسانية، أنشأت أعقاب ثورة 25 يناير، وتم إزالتها بالكامل وسيتم رفع جميع التشوينات وناتج الهدم وإعادة الأرض على ما كانت عليه وتشجيرها وزراعتها مرة أخرى، والمتابعة المستمرة لعدم عودة المخالفة مرة أخرى، مؤكدا أن الدولة تقوم بمجهودات غير عادية في الحفاظ على المجاري المائية وحماية نهر النيل والحفاظ على مياهه، من خلال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.
محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محلا مخالفا على نيل بنها (صور)
محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محلا مخالفا على نيل بنها (صور)
محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محلا مخالفا على نيل بنها (صور)
محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محلا مخالفا على نيل بنها (صور)
محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محلا مخالفا على نيل بنها (صور)
محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محلا مخالفا على نيل بنها (صور)

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