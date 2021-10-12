إحالة معلم للتحقيق لاعتدائه بالضرب المبرح  على 4 طلاب في بني سويف

وكلف محافظ بني سويف، الدكتور عمرو شحاتة وكيل الوزارة، بمتابعة الموضوع ونتائج ما ستسفر عنه التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمنع تكرار مثل تلك الوقائع التي قد تضر بسير العملية التعليمية.



في سياق مختلف، أعلنت محافظة بني سويف، أن مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أصدرت أمرًا إداريًا بتقليل الكثافات في المدارس الرسمية الحكومية نظرًا لارتفاع الكثافة في تلك المدارس، وكأحد الحلول غير التقليدية التي تسعى المديرية لتطبيقها للحد من ارتفاع الكثاقة دون تحمل المديرية أو اعضاء هيئة التعليم أية أعباء إضافية.



وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه سيبدأ تطبيق الأمر الإداري إعتبارًا من السبت المقبل 16 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة لإدارات المدارس لتنظيم مواعيد الفترات خلال الأيام المتبقية من هذا الأسبوع.



وأوضح الدكتور عمر شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الأمر الإداري يحمل رقم 14 ويتضمن تقسيم نظام الدراسة "في الفصل الدراسي الأول" بمدارس المرحلة الابتدائية إلى فترة صباحية للصفوف: من الأول الابتدائي حتى الرابع الابتدائي، والفترة المسائية: للصفين الخامس والسادس الابتدائي،



وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فقد تقرر أن تكون الفترة الصباحية للصفين الأول والثالث الإعدادي، والفترة المسائية للصف الثاني الإعدادي، مع تبديل نظام الفترات في الفصل الدراسي الثاني "لتكون صفوف الفترة الصباحية في التيرم الأول مسائية في التيرم الثاني والعكس صحيح"



كما تضمن الأمر الإداري، إستغلال جميع الفراغات بالمدرسة مع مراعاة التفاوت في مواعيد الفسحة بالصفوف المختلفة وعدم حدوث تكدس أثناء الفسحة والالتزام بالإشراف اليومي من بداية دخول الطلاب وأثناء اليوم الدراسي وأثناء خروج الطلاب من المدرسة وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها.



شهدت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، اعتداء معلم بإحدى مدارس الفشن "للتعليم الأساسي" على 4 تلاميذ بالضرب المبرح، ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإحالة الواقعة للتحقيق من خلال الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، مع استبعاده لحين الانتهاء من التحقيقات.