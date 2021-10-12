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عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن الدوري المصري في الموسم الجديد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:39 م
عامر حسين
عامر حسين
محمد الصو.. هايدي يسري
أعلن عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية للمحترفين، عن إقامة الدوري من مجموعة واحدة وبشكله الاعتيادي، بعد طلب الأندية.

وأوضح حسين، أن الأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد، سيكون لديها فرصة راحة 3 أيام قبل مبارياتهم.

وتابع: "نتمنى أن نصل بجدول الدوري المصري إلى مواعيد منظمة، خاصةً أن بطولتي السوبر الإفريقي التي يشارك بها الأهلي وكأس العالم للأندية، لم يتم تحديد مواعيدها حتى الآن".

واختتم: "ارتبطات المنتخب الوطني سيكون لها دور في تحديد شكل الدوري، حيث سيتم خوض المباريات عقب معسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة انجولا بتصفيات كأس العالم المقبلة".

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