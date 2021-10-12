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خبير عسكري لـ"الفجر": محاولة اغتيال لملس استهداف لأمن الجنوب.. ويوجد تعاون بين الإخوان والحوثي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:39 م
العميد ركن علي ناجي عبيد
العميد ركن "علي ناجي عبيد"
الشحات غريب
قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ركن "علي ناجي عبيد"، إن محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية اليمني اللواء سالم السقطري، يعتبر استهداف لأمن عدن وأمن البلاد بشكل عام.


وأضاف عبيد في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، بأن الإرهاب من جانبية الحوثي والإخواني بأذرعه المختلفة مثل القاعدة وداعش ومختلف التسميات المحلية والعربية والعالمية تعمل بتخادم واضح حد التعاون المشترك.


وأكد أنه في الوقت الذي استهدفت المليشيات الحوثية الحكومة عند عودتها في مطار عدن إستهدافا للأمن والإستقرار وكل مشروع ناجح يقود البلاد بإتجاه الإستقرار، تتضامن معها خفافيش الإرهاب القاعشي ( القاعدة وداعش ) في عملية يوم 10أكتوبر 2021 بإستهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة لنفس الهدف بالضبط ، مؤكداً بأن الإرهاب عدو النجاح ، وعدو الإستقرار.


يذكر أن محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني نجوا أول أمس من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة انفجرت في منطقة حجيف الواقعة بين مديريتي المعلا والتواهي بمدينة عدن (جنوب).


ولاقت محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، إدانات عربية ودولية واسعة.

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اليمن العميد ركن علي ناجي عبيد الحوثيين الاخوان اخر الاخبار اخبار اليمن

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