التشكيلة المتوقعة للسعودية في مواجهة التنين الصيني





إستقر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على التشكيلة التي سيدخل بها منتخب الأخضر مباراة الصين لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





مباراة السعودية ضد الصين





ومن المُنتظر ان يدخل المنتخب السعودي المواجهة بالاسماء التالية :-





حراسة المرمى: محمد العويس





خط الدفاع: ياسر الشهراني وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وسلطان الغنام .





خط الوسط: عبدالاله المالكي ومحمد كنو وسلمان الفرج وفهد المولد وغريب أو العبود.





الهجوم: صالح الشهري





في الوقت الذي سيحتفظ فيه بخدمات بعض اللاعبين المميزين على دكة البدلاء ثمال فراس البريكان وسامي النجعي وعلي الحسن وسعود عبد الحميد كأوراق رابحة.