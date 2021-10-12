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المركز الدولي للكتاب يحتفل بذكرى نصر اكتوبر

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، يستضيف المركز الدولى للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي، ندوة لمناقشة كتاب "سقوط الفانتوم" من مذكرات اللواء طيار فكرى الجندي عن بطولات وأسرار الطيران المصري على جبهة الجولان في أكتوبر ١٩٧٣، إعداد صلاح البيلى.

وذلك في الخامسة مساء يوم الخميس القادم ١٤ اكتوبر، يشارك في المناقشة كل من لواء طيار فكري الجندي، لواء دفاع جوى محمد حامد سلطان، لواء مخابرات حربية ناجي شهود.

ويتحدث الكتاب عن بطولات سرب الطيران المصري على جبهة الجولان السورية في ملحمة العبور العظيم سنة ١٩٧٣، يوم نجح المصريون في قطع ذراع إسرائيل الطويلة وتحطيم وهم أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يقهر.

الكلمات المفتاحية

حرب أكتوبر المجيدة المركز الدولي للكتاب الفجر الفني

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