البحوث الفلكية: لا علاقة بين الهزة الأرضية اليوم بزلزال 92 (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لا يوجد أي علاقة بين الزلزال الذي حدث اليوم، وبين زلزال 92 لا في الزمان ولا المكان.





وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن زلزال اليوم حدث في جزيرة كريت خارج الحدود المصرية، لافتًا إلى أن قوة الزلزال وصلت لـ 6.4 ريختر، لافتًا إلى أن هذا الزلزال لم يكن له تأثير على مصر، وكان له تابع أقل في القوة من الزلزال الرئيسي، ولم يشعر به أحد.



