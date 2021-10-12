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البحوث الفلكية: لا علاقة بين الهزة الأرضية اليوم بزلزال 92 (فيديو)
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:54 م
رقية جمال
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لا يوجد أي علاقة بين الزلزال الذي حدث اليوم، وبين زلزال 92 لا في الزمان ولا المكان.
وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن زلزال اليوم حدث في جزيرة كريت خارج الحدود المصرية، لافتًا إلى أن قوة الزلزال وصلت لـ 6.4 ريختر، لافتًا إلى أن هذا الزلزال لم يكن له تأثير على مصر، وكان له تابع أقل في القوة من الزلزال الرئيسي، ولم يشعر به أحد.
وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال الذي حدث اليوم في الحادية عشر و24 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي كان يأخذ حوالي 430 كيلو من مرسى مطروح وهو بعيد تمامًا عن الشواطئ المصرية، منوهًا بأن توابع الزلزال ليس لها أي تأثير على مصر.