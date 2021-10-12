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عاجل- مباريات الجولة الأولى للدوري.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك أمام إنبي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:53 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

أجريت ظهر اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2021-2022.

عاجل- مباريات الجولة الأولى للدوري.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك أمام إنبي
وفيما يلي مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري:-  

سموحة × الاتحاد السكندري 
المقاولون × إيسترن كومباني 
الجونة × سيراميكا 
بيراميدز × مصر المقاصة
فيوتشور إف سي × فاركو
الإسماعيلي × الأهلي
الزمالك × إنبي 
غزل المحلة × المصري
البنك الأهلي × طلائع الجيش

الكلمات المفتاحية

انبي الزمالك الدوري المصري الاهلي الاسماعيلي

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