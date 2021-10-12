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عاجل.. الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة نارية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:52 م
الزمالك
الزمالك
محمد أيمن

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في نسخته الجديدة عن مواجهة قوية لنادي الزمالك حامل اللقب يفتتح بها مبارياته للموسم 2021-2022.

الزمالك يفتتح مبارياته بمواجهة انبي 

وحسب القرعة التي يجري سحبها الآن في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور ممثلي ومندوبي الأندية فإن نادي الزمالك يلاقي فريق نادي إنبي لحساب لقاءات الجولة الأولى.

في الوقت الذي سبق وأن قررت فيه رابطة الأندية في وقت سابق إقامة بطولة الدوري بشكله الطبيعي بحيث يكون مجموعة واحدة من دورين وفق رأي أغبية الأندية.

الكلمات المفتاحية

انبي الزمالك الدوري المصري الممتاز

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