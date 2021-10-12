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التحالف العربي: نفذنا 43 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في العبدية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:58 م
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات

قال التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، إن قواته نفذت 43 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في العبدية خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

                          

 كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين التحالف العربي

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