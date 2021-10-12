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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:59 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 13 أكتوبر إلى يوم الإثنين18 أكتوبر، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفا في درجات الحرارة.

طقس الفترة المقبلة
وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد فيما يكون لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الجمعة تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح (4:2) درجة مئوية

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد طقسا مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

الظواهر الجوية خلال الأيام  المقبلة
وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

أمطار على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

وتشهد البلاد غدًا الأربعاء تساقط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية (السلوم-مطروح-الضبعة) علي فترات متقطعة (40%) تقريبا، اما يوم الخميس المقبل تشهد البلاد تسقط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية (السلوم-مطروح-الضبعة) علي فترات متقطعة (40%) تقريبا.

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