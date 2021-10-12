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عاجل- الأهلي يواجه الإسماعيلي في افتتاح مشواره بالدوري الممتاز

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:57 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
أجريت ظهر اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2021-2022.

الأهلي يواجه الإسماعيلي في افتتاح مشواره بالدوري الممتاز

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية للنادي الأهلي الذي يلتقي بنظيره الإسماعيلي في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

ويسعى الاهلي لتعويض خسارته للدوري الممتاز في الموسم الماضي الذي توج به الزمالك.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 قرعة الدوري المصري للموسم الجديد.

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الاهلي الاسماعيلي اخبار الاهلي والزمالك

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