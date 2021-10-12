الصين تشن حملة على مؤسساتها بعد بلوغ الفساد المالي 54 تريليون دولار





بدأت الصين عملية تفتيش على أنشطة مؤسسات الرقابة المالية والبنوك الكبرى التي تديرها الدولة ومؤسسات إدارة الديون المتعثرة لأول مرة منذ 6 سنوات للقضاء على الفساد في النظام المالي الصيني البالغ حجمه 54 تريليون دولار.





وبحسب بيان رسمي صدر أمس سيبدأ فريق تقوده اللجنة المركزية لفحص الانضباط مراجعة هيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية لمدة شهرين كما سيبدأ تلقي الشكاوى من المبلغين عن وجود أي ممارسات فساد حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.





ونقلت "بلومبيرج" عن جوو شوشينج رئيس اللجنة المركزية لفحص الانضباط قوله إن هذه الخطوة تعكس تركيز الحزب الشيوعي على التنظيم المالي وأبلغ طاقم العاملين بأن التعاون مع المفتشين سيكون على رأس أولوياتهم في هذه اللحظة.





يذكر أن هيئة الرقابة المصرفية هي واحدة من 25 مؤسسة مالية يتم مراجعة أدائها في الجولة الثامنة من الفحص التي يقوم بها الحزب الشيوعي منذ 2017.





في حين أن جولات المراجعة السابقة شملت مؤسسات حكومية مركزية ومحلية وشركات مملوكة للدولة فإن الجولة الأحدث تشمل مؤسسات كبرى مثل البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وبورصتي شنغهاي وشينشن وأكبر بنوك مملوكة للدولة ومؤسسات إدارة الديون المتعثرة مثل هوارونج لإدارة الأصول.







