عاجل.. قمة نارية في الجولة الأولى من الدوري المصري





أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2021-2022 عن مواجهة قوية في الجولة الأولى من المنافسات.





الأهلي يواجه الإسماعيلي في الجولة الأولى





ومن المُنتظر أن يخوض النادي الأهلي وصيف النسخة الماضية مواجهة من العيار الثقيل أمام دراويش الكرة المصرية فريق نادي الإسماعيلي.





في الوقت الذي تنطلق فيه البطولة يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر بمواجهة سوف تستفر عنها القرعة التي تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.