الزمالك يواجه إنبي في الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز

أسفرت قرعة مباريات الدوري الممتاز 2021 / 2022 عن مواجهة فريق الزمالك حامل اللقب مع نظيره فريق إنبي في الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري يوم ٢٥ أكتوبر الجاري.

وتجرى قرعة الدوري العام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بحضور ممثلي فرق الدوري ورابطة الأندية المحترفة التي تم إنشاؤها حديثا.





وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الأخيرة.