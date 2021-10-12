Advertisements

الزمالك يواجه إنبي في الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:01 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي

 

 

أسفرت قرعة مباريات الدوري الممتاز 2021 / 2022 عن مواجهة فريق الزمالك حامل اللقب مع  نظيره فريق إنبي في الجولة الأولى من المسابقة.

 

ومن المقرر أن تنطلق مباريات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري يوم ٢٥ أكتوبر الجاري.

 

وتجرى قرعة الدوري العام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بحضور ممثلي فرق الدوري ورابطة الأندية المحترفة التي تم إنشاؤها حديثا.


وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

الزمالك وإنبي الزمالك الدوري المصري أخبار الزمالك

أخبار تهمك

عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن الدوري المصري في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- عودة الجماهير لبطولة الدوري.. وتقنية "إتش دي" لبث المباريات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشيلسي ينقض على " حاوي " ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. جدول مباريات الزمالك بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ ثلث ساعة

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عودة الجماهير للدوري المصري في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قمة نارية في الجولة الأولى من الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ 17 دقيقة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مباريات الجولة الأولى للدوري.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك أمام إنبي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

جدول مباريات الجولة الأولى للدوري المصري

جدول تدرتيب مباريات الأهلي بالدوري المصري

35 حقيقة لا تفوتك عن الدوري المصري قبل انطلاق النسخة 60

قبل قرعة الدوري.. الأندية الأكثر مشاركة وهبوطًا في تاريخ "الإيجيبشن ليج"

تعرف على موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

موعد أولي مباريات توتنهام فى الدورى الإنجليزى 2021-2022

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

04:05 م

عاجل.. قمة نارية في الجولة الأولى من الدوري المصري

04:02 م

عاجل- مباريات الجولة الأولى للدوري.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك أمام إنبي

03:53 م

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements