عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري





أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن موعد مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الفعاليات التي أجريت لحساب مباريات البطولة للنسخة الجديدة 2021-2022.





موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك





ومن المُنتظر أن يلعب القبطان في الجولة الثالثة في النسخة التي تنطلق فعالياتها يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر القادم.





في الوقت الذي قررت فيه رابطة الأندية أن يتم لعب الدوري بالنظام التقليدي بأربعة وثلاثين جولة من مجموعة واحدة على دورين.