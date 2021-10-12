Advertisements

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن موعد مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الفعاليات التي أجريت لحساب مباريات البطولة للنسخة الجديدة 2021-2022.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

ومن المُنتظر أن يلعب القبطان في الجولة الثالثة في النسخة التي تنطلق فعالياتها يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر القادم.

في الوقت الذي قررت فيه رابطة الأندية أن يتم لعب الدوري بالنظام التقليدي بأربعة وثلاثين جولة من مجموعة واحدة على دورين.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة القمة الزمالك الاهلي ضد الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مباريات الجولة الأولى للدوري.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك أمام إنبي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

عاجل- عودة الجماهير لبطولة الدوري.. وتقنية "إتش دي" لبث المباريات

منذ أقل من ساعة

عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن الدوري المصري في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ 18 دقيقة

عاجل.. قمة نارية في الجولة الأولى من الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تشيلسي ينقض على " حاوي " ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جدول مباريات الزمالك بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. عودة الجماهير للدوري المصري في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الموسم الجديد

الأهلي والزمالك يفتتحان الدوري بمواجهتين ثقيلتين

عاجل.. قرعة الدوري.. مواجهتان ناريتان للأهلي والزمالك في الأسبوع الأول

عاجل.. قمة الأهلي والزمالك في موعد مبكر

قرعة الدورى المصري موسم 2019-2020

قرعة الدوري.. موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك موسم 2019_2020

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

04:05 م

عاجل.. قمة نارية في الجولة الأولى من الدوري المصري

04:02 م

عاجل- مباريات الجولة الأولى للدوري.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك أمام إنبي

03:53 م

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements