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عاجل.. جدول مباريات الزمالك بالكامل في الدوري المصري 2021-2022
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:05 م
رامي بشاي
أسفرت قرعة مباريات الدوري الممتاز 2021 / 2022 عن مواجهة فريق
الزمالك حامل اللقب مع نظيره فريق إنبي في
الجولة الأولى من المسابقة.
ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب مباريات نادي الزمالك في
بطولة الدوري :
١- إنبي
٢- طلائع الجيش
٣-الأهلي
٤- الإسماعيلي
٥- البنك الاهلي
٦- سيراميكا كليوباترا
٧- المقاولون العرب
٨- غزل المحلة
٩- سموحة
١٠- فيوتشر
١١- بيراميدز
١٢- الجونة
١٣- مصر المقاصة
١٤- فاركو
١٥- الاتحاد السكندري
١٦- المصري
١٧- الشرقية للدخان
وأجريت قرعة الدوري العام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بحضور ممثلي فرق الدوري ورابطة الأندية المحترفة التي تم إنشاؤها حديثا.