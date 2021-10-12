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عاجل.. جدول مباريات الزمالك بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:05 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي

 

 

أسفرت قرعة مباريات الدوري الممتاز 2021 / 2022 عن مواجهة فريق الزمالك حامل اللقب مع  نظيره فريق إنبي في الجولة الأولى من المسابقة.

 

ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب مباريات نادي الزمالك في بطولة الدوري :

 

١- إنبي

٢- طلائع الجيش

٣-الأهلي

٤- الإسماعيلي

٥- البنك الاهلي

٦- سيراميكا كليوباترا

٧- المقاولون العرب

٨- غزل المحلة

٩- سموحة

١٠- فيوتشر

١١- بيراميدز

١٢- الجونة

١٣- مصر المقاصة

١٤- فاركو

١٥- الاتحاد السكندري

١٦- المصري

١٧- الشرقية للدخان

 

وأجريت قرعة الدوري العام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بحضور ممثلي فرق الدوري ورابطة الأندية المحترفة التي تم إنشاؤها حديثا.

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