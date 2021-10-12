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عاجل.. مراسم استقبال رسمية لـ"السيسي" بالعاصمة المجرية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أجريت قبل قليل مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة المجرية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وتم استعرض حرس الشرف، وعزف السلام الوطني لكلا البلدين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد" مع مصر، حيث يضم التجمع كلًا من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في القمة مع تجمع "فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام ٢٠١٧، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس إلى بودابست ستشهد أيضًا عقد مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسؤولين المجريين في مقدمتهم رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"، والرئيس المجري "يانوش أدير"، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

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