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عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:10 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

أجريت ظهر اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2021-2022.

 

ويفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر المسابقة.

 

وفيما يلي مباريات الأهلي في بطولة الدوري الممتاز 2021 – 2022

 

الجولة الأولى : الإسماعيلي × الأهلي

الجولة الثانية : الأهلي × البنك الأهلي

الجولة الثالثة : الزمالك × الأهلي

الجولة الرابعة : الأهلي × المقاولون العرب

الجولة الخامسة : غزل المحلة × الأهلي

الجولة السادسة : الأهلي × سموحة

الجولة السابعة : فيوتشر إف سي × الأهلي

الجولة الثامنة : الأهلي × بيراميدز

الجولة التاسعة : الجونة × الأهلي

الجولة العاشرة : الأهلي × مصر المقاصة

الجولة الحادية عشر : فاركو × الأهلي

الجولة الثانية عشر : الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة الثالثة عشر : المصري × الأهلي

الجولة الرابعة عشر : الأهلي × الشرقية للدخان إيسترن كومباني

الجولة الخامسة عشر : إنبي × الأهلي

الجولة السادسة عشر : الأهلي × طلائع الجيش

الجولة السابعة عشر : سيراميكا كليوباترا × الأهلي

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