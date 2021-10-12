عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022
أجريت ظهر اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة قرعة الدوري
المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2021-2022.
ويفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة نظيره الإسماعيلي
ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر المسابقة.
وفيما يلي مباريات الأهلي في بطولة الدوري الممتاز 2021 – 2022
الجولة الأولى : الإسماعيلي × الأهلي
الجولة الثانية : الأهلي × البنك الأهلي
الجولة الثالثة : الزمالك × الأهلي
الجولة الرابعة : الأهلي × المقاولون العرب
الجولة الخامسة : غزل المحلة × الأهلي
الجولة السادسة : الأهلي × سموحة
الجولة السابعة : فيوتشر إف سي × الأهلي
الجولة الثامنة : الأهلي × بيراميدز
الجولة التاسعة : الجونة × الأهلي
الجولة العاشرة : الأهلي × مصر المقاصة
الجولة الحادية عشر : فاركو × الأهلي
الجولة الثانية عشر : الأهلي × الاتحاد السكندري
الجولة الثالثة عشر : المصري × الأهلي
الجولة الرابعة عشر : الأهلي × الشرقية للدخان إيسترن كومباني
الجولة الخامسة عشر : إنبي × الأهلي
الجولة السادسة عشر : الأهلي × طلائع الجيش
الجولة السابعة عشر : سيراميكا كليوباترا × الأهلي