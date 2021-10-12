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"أبو" يطرح أحدث أغانيه بعنوان "ملكة الحلوين"

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:01 م
ابو
ابو
أروي حمدي
طرح الفنان أبو اليوم الموافق 12 أكتوبر أغنيتة الجديدة بعنوان "ملكة الحلوين" وتعد الأغنية ثالث أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل أسم "أن الأوان" وذلك عبر صفحته الشخصية قناة "اليوتيوب".




الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع مينو ومن إنتاج "أبو ميوزيك" وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".



ومن جانب أخر يذكر أن الفنان أبو قد طرح أغنية "ملك الفبركة" وهي من كلمات محمود صلاح، وألحان وتوزيع مينو، وأغنية "آن الأوان" كلمات كوثر حجازى، وألحان وتوزيع مينو.


وتقول كلمات الأغنية "ياه على سحرها يتول الفايقين، فيه صدف سعرها يسوى بالملايين، البشر يختفوا واللي جوه العين، احلى واحده شافتها عيوني، ملكة الحلوين".

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني ألبوم ملكة الجمال أغنية ملكة الحلوين أغنية ملك الفبركة أبو

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