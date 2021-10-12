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"البرلمان" يستهدف صياغة قانون موحد للصناعة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:01 م
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد عصام

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل خلال دورة الانعقاد الثانية على صياغة قانون موحد للصناعة المصرية بعد تعدد القوانين والجهات التي تشرف على القطاع الصناعي، وتداخل الاختصاصات بينهم ما أثر سلبًا على زيادة معدلات نموه.


تستهدف وزارة الصناعة ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي زيادة مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد الكلي إلى 15% بحلول عام 2024  من 11.7% نهاية عام 2020، وزيادة قدرته على  توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.


تابع " معتز" خلال تصريحات لـ" الفجر"، " نقوم حاليا بتشكيل لجنة تضم  عضويتها المستشار القانوني لوزارة الصناعة، و أعضاء البرلمان، وعدد من الخبراء والمستثمرين، للعمل على صياغة مسودة قانون موحد للصناعة المصرية بعد مراجعة الـ 7 قوانين الذي تم إصداره منذ عام  1980 و تم تعديلهم أكثر من 40 مرة خلال السنوات الماضية، ودمجهم في قانون واحد بعد  تلاشي المواد المقررة فيهم، وتحديث موادهم لمواكبة التطورات في القطاع.

 

وأضاف "معتز" الهدف من إصدار قانون موحد للصناعة المصرية، العمل على فض تداخل الاختصاصات بين الجهات التي تشرف على القطاع الصناعي لتقليل البيروقراطية التي تواجه المصنعون، وتحديد جهة واحدة تكون لها حق الولاية  والإشراف ومتابعة طرح الاراضي للاستثمار الصناعي بدلا من توزيعها بين هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمحليات.

تحديث الخريطة الاستثمارية :

وأكد"محمود"، أن اللجنة ستعمل في دورة الانعقاد الثانية على تحديث خريطة الاستثمار الصناعي، بتوضيح القطاعات التي يوجد بها فرص استثمارية واعدة امام المستثمرين، و ما هي الصناعات التى تحتاج الدولة إلى إقامتها، بدًلا من ترك الباب مفتوح امام المستثمرين في إقامة مشروعات لا تكون الدولة في حاجة إليها وتؤثر سلبا على المنافسة، واستعراض المواد الخام التى تمتلكها الدولة؛ ليكون للمشروعات الصناعية التى تستخدم تلك المواد الأولوية في  اقامة صناعة تعتمد عليها وتصديرها في صورة منتجات تامة الصنع ما يحقق زيادة في الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب.


وكان وزارة الصناعة اعلنت في عام 2017، اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ، والتى توضح الفرص الاستثمار الصناعي في عدد 27 محافظة على مستوي مصر، وفتحت من خلالها حجز عدد من الاراضي الصناعية ،  إلا أن اشتكي المستثمرون من عدم تحديث البيانات عليها مؤخرا.

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