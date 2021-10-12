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حاسبات دمياط تستضيف الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب (صور)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:48 م
جانب من الحضور
جانب من الحضور
دمياط - عهود أبويوسف
استقبل الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وذلك على هامش استضافة كلية الحاسبات والمعلومات الاجتماع الشهري لـ لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والمقرر انعقاده غدًا الأربعاء الموافق 13102021.

وقد حضر اليوم من اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية الدكتور إبراهيم الحناوي، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، والدكتورة إيمان ثروت، الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور محمد هاشم، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الالكترونيات بوزارة البحث العلمي.

وحضر اللقاء الدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل عبد القادر عوض، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة ناهد فكري، عميد كلية التمريض، والدكتور المتولي مصطفى، عميد كلية الزراعة، والدكتور أشرف طلعت عميد كلية الطب.

ورحب الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بأعضاء اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية مؤكدًا أن الجامعة شَرُفَت باستقبالهم متمنيًا لهم عقد اجتماع ناجح برحاب كلية الحاسبات والمعلومات، حيث أهدي رئيس الجامعة أعضاء اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية درع الجامعة تقديرًا وتكريمًا لزيارتهم الأولى للجامعة.

وفي نهاية اللقاء اصطحب رئيس الجامعة أعضاء اللجنة التخطيطية العليا في جولة تفقدية بحرم الجامعة الجديد للتعرف على مشروعات الجامعة، حيث أشاد أعضاء اللجنة التخطيطية العليا بمستوى الإنشاءات الجامعية ولما وصلت اليه الجامعة من هذا المستوى في فترة وجيزة متمنيين للجامعة مزيدًا من الإزدهار الفترة المقبلة.

ويعقد غدًا في رحاب كلية الحاسبات والمعلومات اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بحضور أعضاء اللجنة التخطيطية العليا وأعضاء اللجنة عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعة المصرية الحكومية.
حاسبات دمياط تستضيف الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب (صور)
حاسبات دمياط تستضيف الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب (صور)
حاسبات دمياط تستضيف الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب (صور)
حاسبات دمياط تستضيف الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب (صور)
حاسبات دمياط تستضيف الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب (صور)
حاسبات دمياط تستضيف الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب (صور)
حاسبات دمياط تستضيف الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب (صور)
حاسبات دمياط تستضيف الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب (صور)

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حاسبات دميا الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب

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