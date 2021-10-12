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ماذا يفعل الزمالك عندما يواجه إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري؟

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:47 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
أجريت قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021 – 2022، اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة، وبحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة المحلية.
مواجهة قوية بين الزمالك وانبي في "ضربة البداية"
وأسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز عن مواجهة قوية بين الزمالك ونظيره انبي في الجولة الأولى من المسابقة المحلية بالموسم الجديد، بينما يلتقي الفارس الأبيض مع غريمه الأهلي في الجولة الثالثة من منافسات البطولة، ويواجه بيراميدز في الجولة الحادية عشر.

تاريخ مواجهات الزمالك وانبي في الجولة الأولى

وتقابل الزمالك مع انبي في مباراتين فقط خلال الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز طوال تاريخ مشاركاتهما بالبطولة فاز كل فريق في مباراة وجاءت كالتالي:

- 2009 – 2010: فاز الزمالك على نظيره انبي بنتيجة 3-1 في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

- 2014 - 2015: تغلب انبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-0 في مستهل مشواره بالدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الأهلي إنبي

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