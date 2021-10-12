رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)

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رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:51 م
الفيوم : ريهام على
نظمت محافظة الفيوم عدة حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات، خلال الأسبوع الماضي، بمراكز الفيوم وسنورس وأطسا، تمكنت خلالها من رفع 10 آلاف طن قمامة، وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1028 كشاف إنارة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3500 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم "الملك الناصر، وبطل السلام، وجمال عبد الناصر، والنبوي المهندس، ومنطقة السلخانة، وطريق باغوص العقرب.
وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3500 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم "الملك الناصر، وبطل السلام، وجمال عبد الناصر، والنبوي المهندس، ومنطقة السلخانة، وطريق باغوص العقرب.
كما تم رفع المخلفات بطرق قرى دسيا، وتلات، وزاوية الكرادسة، والعدوة، وسيلا، ودمو، وكفور النيل، واللاهون، وهوارة المقطع، والشيخ فضل، والطرق المحيطة بمنطقة فرق الأمن بالعزب، كما تم إزالة 320 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف أنه تم صيانة وتركيب 380 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والشوارع الداخلية بأحياء شرق وغرب والجون وجنوب، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العدوة، وسيلا، وطريق دسيا أبوعش، والزاوية، ومنشاة عبدالله، والمندرة، فضلًا عن صيانة وتطوير ميداني التدريب والفنية.
وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2876 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 230 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن صيانة وتركيب 358 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
فيما أشار الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، إلى تنظيم 36 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3640 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 44 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 290 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
وأضاف أنه تم صيانة وتركيب 380 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والشوارع الداخلية بأحياء شرق وغرب والجون وجنوب، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العدوة، وسيلا، وطريق دسيا أبوعش، والزاوية، ومنشاة عبدالله، والمندرة، فضلًا عن صيانة وتطوير ميداني التدريب والفنية.
وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2876 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 230 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن صيانة وتركيب 358 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
فيما أشار الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، إلى تنظيم 36 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3640 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 44 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 290 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.