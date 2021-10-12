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رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
نظمت محافظة الفيوم عدة حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات، خلال الأسبوع الماضي، بمراكز الفيوم وسنورس وأطسا، تمكنت خلالها من رفع 10 آلاف طن قمامة، وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1028 كشاف إنارة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3500 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم "الملك الناصر، وبطل السلام، وجمال عبد الناصر، والنبوي المهندس، ومنطقة السلخانة، وطريق باغوص العقرب.

كما تم رفع المخلفات بطرق قرى دسيا، وتلات، وزاوية الكرادسة، والعدوة، وسيلا، ودمو، وكفور النيل، واللاهون، وهوارة المقطع، والشيخ فضل، والطرق المحيطة بمنطقة فرق الأمن بالعزب، كما تم إزالة 320 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

وأضاف أنه تم صيانة وتركيب 380 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والشوارع الداخلية بأحياء شرق وغرب والجون وجنوب، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العدوة، وسيلا، وطريق دسيا أبوعش، والزاوية، ومنشاة عبدالله، والمندرة، فضلًا عن صيانة وتطوير ميداني التدريب والفنية.

وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2876 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 230 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن صيانة وتركيب 358 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

فيما أشار الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، إلى تنظيم 36 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3640 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 44 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 290 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 594 حالة إشغالات متنوعة في الفيوم (صور)

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