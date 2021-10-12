إنتخابات منتخب السويس.. 17 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد فوق السن





انطلقت مرحلة الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس إدارة نادي منتخب السويس، وشهد النادي تكثيف الدعاية الانتخابية للمرشحين بتعليق اللافتات داخل النادى، ووصل عددهم 29 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد، رئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و 5 اعضاء فوق و 2 تحت السن، والتي من المقرر تقام يوم 29 أكتوبر الجاري.



يرصد موقع "بوابة الفجر الرياضى" المنافسة غير المسبوقة بين مرشحى انتخابات مجلس إدارة نادى منتخب السويس.



وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:



حيث ترشح لمقعد رئيس مجلس الإدارة 2 مرشحين هم، محمد أحمد هلال رئيس مجلس الإدارة الحالى، وينافسة اسامة الموشي امين صندوق النادى السابق.



بينما ترشح لمقعد نائب الرئيس 3 مرشحين وهم، محمود الريدى نائب مجلس الإدارة سابقا، و سامح مسعد عضو مجلس ادارة، و عوض أبو الحسن.



ونجد ان مقعد أمين الصندوق يتنافس عليه 3 مرشحين هم ، سيد فرج امين الصندوق الحالى، و محمود غريب، و مصطفي حسانى.



فيما يتنافس على مقاعد العضوية فوق السن 17 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد هم، سعيد ايدو، و أشرف أمين، و محمد عيد، و محمد عصمت، وحمادة امين، و أحمد محمود، و معتز سليم، و أسامة سعيد، وأحمد عمر ادم، و جمال عبد الوهاب، و أحمد متولى، و شريف حزين، و حسن بوبه، و محمد موسي، و على عمارة، ومحمد الدكراونى، و حمادة حسن.



وترشح علي مقعد العضوية تحت السن 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين وهم، محمد أيوب، و محمد الطيب، و محمد إسماعيل، و إسلام رضا.