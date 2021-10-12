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اليابان تسقط أستراليا 2-1 وتشعل تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
وكالات

عزز منتخب اليابان آماله بالتأهل إلى كأس العالم 2022، بالفوز 2-1 على أستراليا، اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

توقف رصيد أستراليا عند تسع نقاط من أربع مباريات، لكنها قد تخسر المركز الأول بالمجموعة الثانية، إذا حققت السعودية، التي تتساوى معها في الرصيد، نتيجة إيجابية أمام ضيفتها الصين في وقت لاحق اليوم.

وتحتل اليابان المركز الثالث ولديها ست نقاط.

وضع أو تاناكا اليابان في المقدمة سريعاً في الدقيقة الثامنة وتعادل إيديم هرويتيتش للزوار في الدقيقة 69.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل قبل أن يسجل عزيز بيهيتش في مرماه بالخطأ قبل أربع دقائق على النهاية.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى نهائيات 2022، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

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