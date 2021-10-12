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رسميا.. شبان قنا يتعاقد مع حارس بهتيم لموسم واحد
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:57 م
مصطفى الجندي
حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا على توقيع حارس مرمى بهتيم محمد سمير لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد 2021/2022 في مسابقة دوري القسم الثالث .
وقام الحارس بالتوقيع لفريق شبان مسلمين قنا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من أجل المنافسة على الصعود لدوري القسم الثاني .
ويعد محمد سمير حارس بهتيم من حارس المرمى المتميزين حيث انضم من قبل بصفوف منتخب القليوبية وكان قد تلقى مؤخرا أكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .