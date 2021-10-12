رسميا.. شبان قنا يتعاقد مع حارس بهتيم لموسم واحد





حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا على توقيع حارس مرمى بهتيم محمد سمير لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد 2021/2022 في مسابقة دوري القسم الثالث .





وقام الحارس بالتوقيع لفريق شبان مسلمين قنا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من أجل المنافسة على الصعود لدوري القسم الثاني .



ويعد محمد سمير حارس بهتيم من حارس المرمى المتميزين حيث انضم من قبل بصفوف منتخب القليوبية وكان قد تلقى مؤخرا أكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .