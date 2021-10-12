عاجل.. تعرف على موعد مباراتي الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

أجريت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.





وقررت رابطة الأندية بعد مشاوراتها إقامة الدوري الممتاز في نسخته لموسم 2021-2022، بنظام الدوري المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة الأولى أمام نظيره الإسماعيلي، في حين يلتقي بيراميدز أمام فريق مصر المقاصة.





مباراتي الأهلي وبيراميدز





ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز في الدور الأول، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يلتقي الفريقان في الجولة الخامسة والعشرين من الدور الثاني للمسابقة المحلية.



