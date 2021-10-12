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مصدر بالصحة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تطعيم طلاب الثانوية بلقاح كورونا

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:58 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
منى صموئيل
كشف مصدر بديوان وزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فيروس كورونا المستجد، وموعد تلقيهم اللقاح، والفئة العمرية التي تستهدفها الوزارة ونوع اللقاح.

وأضاف المصدر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الوزارة حددت الفئة العمرية للطلاب المنتظر تطعيهم خلال الفترة المقبلة بلقاح كورونا، ويبلغ عمرهم من 16لـ18 عامًا، وهم طلاب الصف الثالث الثانوي.

واستكمل المصدر، أن هذه الفئة العمرية يجوز لها التطعيم بلقاح "فايزر" وفقًا لوزارة الصحة والتجارب السريرية التي تم إجراؤها على اللقاح، مؤكدًا أن الوزارة تبدأ تطعيم هؤلاء الطلاب بدءًا من شهر نوفمبر القادم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحصول طلاب الثانوية العامة على لقاح فيروس كورونا لحمايتهم من الأعراض المصاحبة للإصابة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الوزارة ستبدأ في تطعيم الطلاب فور توفير عدد من الجرعات الخاصة بهم، وسيتم حصر جميع الطلاب، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم شارفت على الانتهاء من تطعيم 1.3 مليون مواطن من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

كما ناشدت وزيرة الصحة والسكان، المواطنين للحصول على اللقاح للمحافظة على صحة أولادهم من فيروس كورونا، بعد الارتفاع الذي تشهده البلاد خلال هذه الموجة من انتشار الفيروس.

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وزارة الصحة لفترة المقبلة تفاصيل تطعيم طلاب الثانوية بلقاح كورونا

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