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عاجل - موعد مباراتي الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:04 م
الأهلي
الأهلي
محمد الدمتناوي
أجريت رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

وقررت رابطة الأندية بعد مشاوراتها إقامة الدوري الممتاز في نسخته لموسم 2021-2022، بنظام الدوري المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة الأولى أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة الافتتاحية للمسابقة المحلية.

موعد مباراتي الأهلي والإسماعيلي

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الإسماعيلي في الدور الأول، ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يلتقي الفريقان في الجولة الثامنة عشر من الدور الثاني للمسابقة المحلية.

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الدوري المصري الاهلي والإسماعيلي الاهلي الإسماعيلي

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