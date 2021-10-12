بعد أزمة توقفه.. تطبيق انستجرام يجلب خاصية جديدة حال توقف الخدمة

في الفترة الماضية توقف تطبيق انستجرام عدة ساعات عن أغلبية مستخدميه في العالم، ولك جعل الشركة تفكر في حل بديل حال توقف التطبيق أو خاصية جديدة، حيث تعمل انستجرام على خاصية جديدة لتنبيه المستخدمين في حال تعرضت الخدمة لتوقف مشابه أو عرضي في الفترة المقبلة.





كما يظهر التطبيق تنبيهًا في قائمة الاشعارات أو الصفحة الرئيسية يوضح الخلل الحاصل إن وجد؛ مثل عدم القدرة على رفع محتوى إلى القصة في ذلك الوقت أو توقف الخدمة بالكامل، أو غيرها من المشاكل الطارئة التي يمكن أن تحصل مستقبلًا.





وتقول انستجرام إنها لن ترسل اشعارات للمستخدمين حول كل خلل يحدث مباشرة، لكنها ستكتفي بتنبيهه في الحالات التي يكون هناك جدل حولها أو تربك المستخدمين.



