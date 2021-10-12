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بعد أزمة توقفه.. تطبيق انستجرام يجلب خاصية جديدة حال توقف الخدمة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:58 م
انستجرام - صورة أرشيفية
انستجرام - صورة أرشيفية
في الفترة الماضية توقف تطبيق انستجرام عدة ساعات عن أغلبية مستخدميه في العالم، ولك جعل الشركة تفكر في حل بديل حال توقف التطبيق أو خاصية جديدة، حيث تعمل انستجرام على خاصية جديدة لتنبيه المستخدمين في حال تعرضت الخدمة لتوقف مشابه أو عرضي في الفترة المقبلة.

كما يظهر التطبيق تنبيهًا في قائمة الاشعارات أو الصفحة الرئيسية يوضح الخلل الحاصل إن وجد؛ مثل عدم القدرة على رفع محتوى إلى القصة في ذلك الوقت أو توقف الخدمة بالكامل، أو غيرها من المشاكل الطارئة التي يمكن أن تحصل مستقبلًا.

وتقول انستجرام إنها لن ترسل اشعارات للمستخدمين حول كل خلل يحدث مباشرة، لكنها ستكتفي بتنبيهه في الحالات التي يكون هناك جدل حولها أو تربك المستخدمين.

يأتي ذلك التزامن مع إطلاق الشركة قسمًا عن حالة الحسابات للمستخدمين، بحيث توفر لهم معلومات خاصة حول حساباتهم في حالات مثل حذف أحد المنشورات لمخالفة سياسة الاستخدام، أو وجود خطر حول الحسابات قبل حظرها بسبب عدم الالتزام بسياسة التطبيق.

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ميزة انستحرام تطبيق انستجرام تحميل انستجرام اسنتجرام

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