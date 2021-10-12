فوربس: قناة السويس الثاني في قائمة أكبرالشركات اللوجيستية بالشرق الأوسط





أعلنت مجموعة فوربس اختيار هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أكبر عشرة مؤسسات لوجيستية في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢١.





وجاءت الهيئة في المركز الثاني للتصنيف، واعتمدت منهجية اختيار المؤسسات والشركات المختارة ضمن القائمة على عدة أسس أهمها تقييم حجم الشركة من حيث الأصول والإيرادات والقيمة السوقية، بالإضافة إلى تحديد نسبة حركة التجارة التي مكنتها الشركة وأهميتها الاقتصادية، فضلا عن حساب كمية البضائع المنقولة أو المخزنة.





من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن اختيار هيئة قناة السويس يعد تتويجا لجهود الهيئة ونجاحها في تخطي العديد من التحديات والأزمات التي واجهتها على مدار العام وأبرزها جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID-19 " وأزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN .





وشدد رئيس الهيئة على أن ما شهدته قناة السويس ومشروعاتها من طفرة خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن ليتحقق لولا الدعم الدائم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية وحرصه على متابعة المستجدات الخاصة بمشروعات تطوير المجرى الملاحي والمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي تتبناها الهيئة.





ووجه الفريق ربيع التحية للعاملين بالهيئة في كافة مواقع العمل ممن كانوا على قدر المسئولية وقدموا نموذجا فريدا في العمل الوطني المخلص في مختلف الظروف لتظل راية القناة عالية خفاقة.



