اليوم.. فريق A-squered يطرح أغنيته الجديدة "اي اسكويرد" برفقة أمينة خليل

طرح فريق A-squared منذ قليل أغنيته الجديدة بعنوان "اي اسكويرد" عبر قناته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الذي يعد برفقة الفنانة أمنية خليل وتخوض تجربة الغناء مرة أخري وهو من إنتاج شركة Gamma Music.





ويذكر أن فريق A-squared شارك في أغينة "زوء" وهي من كلمات وغناء البوب، إنتاج روتانا العريان، إنتاج الموسيقي إبراهيم البنا وعلي أحمد.







ومن جانب أخر يذكر أن الفنانة أمينة خليل شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خلي بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، نهي عابدين، أسماء جلال، بيومي فؤاد، ومن إخراج كريم الشناوي، تأليف مريم نعوم.