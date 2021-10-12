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اللهم صيبا نافعا.. دعاء المطر التي أوصانا به الرسول عليه الصلاة والسلام

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:12 م
اللهم صيبا نافعا
اللهم صيبا نافعا
يبحث المواطنين عن دعاء المطر، حيث يردد الكثر من المسلمين حول العالم دعاء اللهم صيبا نافعا بعد نزول المطر وهو دعاء الرسول عليه الصلوات والسلام.

دعاء المطر

جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم أن نكثر من صيغة من بينها، من بينا ورد في الأثر: “اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”،”مطرنا بفضل الله ورحمته”.

كما روت السيدة عائشة رضى الله عنها أَن رسول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: “اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا” رواه البخارى والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر، قال الله تعالى: "أو كصيبٍ من السماء".

دعاء المطر

ومن الأدعية الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم: “اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقينا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم انت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء ، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار خفيفة ومتوسطة مصحوبة برياح وبرودة طفيفة.

حيث أعلنت الأرصاد أن مناطق من الجيزة والقاهرة سوف تشهد أمطار خفيفة منذ صباح اليوم وحتى الآن في بعد المناطق.

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