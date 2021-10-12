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عاجل.. موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي والزمالك في الدور الأول بالدوري

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:28 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد

 

أسفرت قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد، المقامة حاليا بأحد الفنادق الكبرى، عن مواجهة الأهلى مع بيراميدز فى الجولة الثامنة لبطولة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد.

 

على أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة المحلية لموسم 2020-2021.

 

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021 - 2022، يوم 25 أكتوبر الجاري.

 

ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا وهم:

 

 الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبى والإتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا كليوباترا.

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