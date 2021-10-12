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أول تعليق من الخارجية علي انعقاد الانتخابات البرلمانية العراقية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:29 م
سامح شكري
سامح شكري
مارينا بشارة
أعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تهنئة جمهورية مصر العربية لجمهورية العراق الشقيقة، حكومة وشعبًا، على نجاح انعقاد الانتخابات البرلمانية العراقية، والجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية من أجل ضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي، بما أتاح المجال للشعب العراقي الشقيق في التعبير عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه.

وتوجه المتحدث الرسمي بصادق تمنياته أن تكون هذه الانتخابات خطوة في تعزيز مسيرة الاستقرار والرخاء للشعب العراقي الشقيق، وصولًا إلى تشكيل حكومة وطنية تستمر في البناء على ما تحقق من إنجازات في العراق خلال الفترة الماضية، بما يُعلي من مصلحة الأشقاء العراقيين، ويُلبي طموحاتهم نحو وطن آمن ومزدهر.

وأكدت وزارة الخارجية، على دعم مصر المُستمر لكافة الجهود التي تحقق مصالح العراق وأمنه واستقراره، وتُسهم في ترسيخ مكانته ودوره العربي والإقليمي الفاعل.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية وزارة الخارجية سامح شكري اخبار مصر

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