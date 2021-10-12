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لحظة توقيع "السيسي" في دفتر كبار الزوار بالقصر الرئاسي المجري (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:30 م
لحظة توقيع الرئيس
لحظة توقيع الرئيس
شيماء حسن
عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد لحظة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع في دفتر كبار الزوار بالقصر الرئاسي المجري في بودابست.

وكان الرئيس المجري، يانوش أدير قد اصطحب الرئيس السيسي بشرفة القصر الرئاسي في العاصمة بودابست لاستعراض معالم المدينة وذلك بعدما أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، بالعاصمة المجرية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الوطني لكلا البلدين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد" مع مصر، حيث يضم التجمع كلًا من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في القمة مع تجمع "فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام ٢٠١٧، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس إلى بودابست ستشهد أيضًا عقد مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسؤولين المجريين في مقدمتهم رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"، والرئيس المجري "يانوش أدير"، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

الكلمات المفتاحية

دفتر كبار الزوار توقيع الرئيس السيسي القصر الرئاسي المجري

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