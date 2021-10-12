مانشستر يونايتد يحدد سعر التخلي عن لينجارد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يضطر لبيع لنجم هجومه الإنجليزي جيسي لينجارد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مانشستر يونايتد سيحاول بيع لينجارد في يناير المقبل إذا لم يجدد عقده.









وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لينجارد في يناير المقبل علماً بأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.









وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لينجارد البالغ من العمر 28 عاماً ارتبط بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد خاصة بعد بيع نيوكاسل إلى صندوق الاستثمار العام السعودي.