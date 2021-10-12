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ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع خلال 24 ساعة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه جرى تداول 28 سفينة حاويات وبضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و909 شاحنات، بلغت الحاويات الواردة 371 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1291 حاوية مكافئة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن قطارين بحمولة إجمالية 2565 طن قمح غادرا الميناء متجهين إلى صوامع شبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 131 ألفا و982 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 150 ألفا و253 طنا.
وأشارت إلى أن الصادرات بلغت 16 ألفا و520 طنا، شملت 1200 طن أسمنت، و6 آلاف و860 طن مولاس، و8 آلاف و227 طن يوريا، و233 طن نترات، كما بلغت الواردات 31 ألفا و 474 طنا تضمنت 19 ألفا و797 طن قمح، 4 آلاف و552 طن ابلاكاش، و1500 طن كلوريد ايثيلين و1000 طن خردة و 1500 طن كالسيوم فلوريد و 4415 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1475 طنا.

وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 370 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، وإنجلترا، وهولندا، وأسبانيا، وأمريكا، وسريلانكا، وألمانيا، وسنغافورة، وبنجلاديش، والصين وفرنسا.

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