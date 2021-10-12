رامي جمال: أنا مستغرب من الهجوم الذى أتعرض له على السوشيال ميديا

علق الفنان رامي جمال على البوست الذي قام بنشره أمس الإثنين 11 أكتوبر، الذي أدي إلي تعرضة لهجوم شديد، حيث كان عبارة عن تهنئة لزوجته ناريمان بعيد ميلادها بطريقة ساخرة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







تحدث رامي جمال في إحدي تصريحاته قائلا: "أنا مستغرب من الهجوم الذي أتعرض له من قلة من رواد السويشيال ميديا بسبب هذا البوست، رغم إن زوجتى هى التى طرحته أولا عبر صفحتها على إنستجرام، وأعحبت به، وقمت أنا بنشره نقلا من صفحتها".





وتابع "دائما أنا وزوجتى نحب إننا نقلش على بعض، ودائما نقوم بالهزار بيننا، ونحن سعداء، والغريب إن زوجتى نفسها قامت بالرد على هذه القلة على صفحتها".







ومن جانب أخر طرح الفنان رامي جمال مؤخرا أغينتة الجديدة بعنوان "خليكي" وهي من كلمات أحمد تبارك، ألحان غريب، توزيع سام، ميكساج وماستر ماهر صلاح.