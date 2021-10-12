Advertisements

"التعاون الدولي" تنسق زيارة لوفد السفارة النمساوية لمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

نسقت وزارة التعاون الدولي زيارة ميدانية لمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة لوفدٍ من السفارة النمساوية برئاسة السيد جورج شتيلفريد، سفير النمسا لمصر، والسيد المستشار التجاري جورج كرين، وممثلو وزارة التعاون الدولي، لتفقد الإنجازات المُحققة بالمدينة وزيارة المباني الثقافية والحضارية التي صُمِمَت لتكون منارة للإبداع الفكري والثقافي وفقًا لأعلى المواصفات والتصميمات المعمارية.

وضمن فعاليات الزيارة عقد ممثلو وزارة التعاون الدولي مع الجانب النمساوي اجتماعًا في ضوء هذه من أجل تباحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المستقبلي، ولبحث آفاق التعاون التي من شأنها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والنمسا في مجال الفنون والثقافة، وذلك فى حضور كل من اللواء محمد السعدني - مدير مدينة الفنون والثقافة والأستاذ أحمد أبو زهرة - المستشار الفني لمدينة الفنون والثقافة. جاء ذلك في إطار سعي وزارة التعاون الدولي لتطوير العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

استهدفت هذه الزيارة إلقاء الضوء على ما تحتويه مدينة الفنون والثقافة من إرث ثقافي متنوع وكافة أشكال الفنون الثقافية والمسارح الفنية، حيث أصبحت هذه المدينة محط أنظار الشرق الأوسط والعالم، لتخطيها مدن الثقافة والفنون به، من حيث الإنشاءات والإمكانات المزمع تنفيذها.

وتقام مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ١٢٧ فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها. كما تحوي المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب ٢٥٠٠ شخصًا مجهزة بأحدث التقنيات، كما أنها تضم مركز الإبداع الفني لشباب المبدعين.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التعاون الدولي سلسلة من الزيارات الميدانية لشركاء تنمية آخرين في الفترة القادمة لبحث سبل التعاون وتعزيزها وتبادل الخبرات بين مصر وشركاء التنمية في مجال الفنون والثقافة بما يتماشى مع احتياجات العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة القادمة.

تسعى وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

الجدير بالذكر أنه في عام١٩٧٥، وقعت جمهورية مصر العربية والنمسا اتفاق تعاون اقتصادي وفني بين البلدين، حيث تم في إطاره عقد سبع دورات للجان المشتركة لتشجيع وتحفيز التعاون في العديد من المجالات التنموية. 

أخبار تهمك

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جدول مباريات الزمالك بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قمة نارية في الجولة الأولى من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مباريات الجولة الأولى للدوري.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك أمام إنبي

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشيلسي ينقض على " حاوي " ريال مدريد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:06 م

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

02:53 م

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

04:10 م

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

04:05 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements