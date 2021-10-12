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بنى سويف يفوز على مركز شباب ببا استعدادا لسوهاج

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني




حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف فوزا بثنائية نظيفة على ضيفه مركز شباب ببا بالمباراة الودية التي جمعت الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

خاض بني سويف المباراة بتشكيل مكون من أحمد حمدي في حراسة المرمى وجهاد جنيدي والوافد الجديد محمد عوض وبهاء ربيع وشعبان سيد محمد الجبلاوي واسامه مرعي ومحمد عبد الستار وابراهيم سعيد ومحمود عاطف ومحمود عبد العاطي.

فيما بدأ مركز شباب ببا المباراة بتشكيل مكون من محمود عبد الناصر بحراسة المرمى و امير مانجا وأحمد فتحي و محمد صلاح و بكار و مندي و بودي و حمدي محمد و علي جابر و سعيد محمد و رضا شحاته.

وجاءت أهداف بنى سويف عن طريق الثنائى محمود عبد العاطى وأحمد عبد الباقى .

وحرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف مشاركة العناصر التي لم تشارك بلقاء الإعلاميين حتى يكون لدى الجميع الجاهزية، وظهر كافة اللاعبين خلال اللقاء بشكل اثبت جاهزية جميع العناصر وذلك استعدادا لمواجهة سوهاج السبت القادم

كما حرص حسين جلال المدير الفنى لبيا على إشراك جميع اللاعبين خاصة ممن لم يشاركوا بمباراة الفريق الماضية أمام اطسا بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

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