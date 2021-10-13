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8 خطوات ساعدت مصر في القضاء على السحابة السوداء

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:05 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برامج الوزارة لتحسين نوعية الهواء ومنها تجربة مصر الناجحة فى القضاء على السحابة السوداء وتحويل المحنة الى فرصة اقتصادية.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة البيئة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون فى عدد من القضايا البيئية المشتركة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية خطوات مصر للقضاء علي السحابة السوداء:

١-تحويل قش الأرز والمخلفات الزراعية إلى عدد من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية.

٢- برنامج انتاج البيوجاز وبرنامج الحد من عوادم المركبات.

٣-السيطرة على الانبعاثات الصناعية من خلال ربط المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات اللحظية.

٤-وضع الخطة التنفيذية للسيطرة على مصادر التلوث.

٥-مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاتجاه إلى استخدام السيارات والأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء.

٦-خفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات البلدية.

٧-غلق المقالب الكبيرة على مستوى القاهرة الكبرى لمنع الحرائق.

٨-منع التراكمات الخاصة بالقمامة وغلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات.

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوابة الفجر الفجر البيئة

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