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موانىء البحر الأحمر تتداول 351 شاحنة و6 آلاف طن بضائع عامة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانىء الهيئة خلال ال 24 ساعة الماضية، بلغت 351 شاحنة و6 آلاف طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة  أن حركة الواردات شملت 2200 طن بضائع و170 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 3800 طن بضائع و181 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن وهى "أمل" و"الجونة تريدر" و"دليلة"، بينما غادرت السفينة "بوسيدون اكسبريس"، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سينا" و"عمان"، وغادرت ثلاث سفن وهى "بريدج" و"سينا" و"عمان".

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