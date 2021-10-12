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محمد رمضان في طريقه لحضور مهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:34 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مي مرسي
يستعد الفنان محمد رمضان لحضور مهرجان الجونة السينمائي، حيث شارك صورة من داخل طيارة متجهة للجونة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمضان" تعليقا قائلا: "في طريقي إلى الجونة".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "موسى"، مع عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب، وهبة مجدي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية لهذا العام.

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